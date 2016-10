COMING SOON: 111 (Oktober 2016) Die neue Fremdenpolizei

Die neue Ausgabe 111 geht in 2 Wochen in den Druck. Hier schonmal aus dem Inhalt des Schwerpunktes:

Update EU-Migrationskrise · MigrantInnen und Datenbanken · Private Sicherheitsdienste in Asylzentren · Sonderlager in Bayern · Deutsche Abschiebepraxis · Die Kölner Sylvesternacht · Ausweisung reloaded · Verdeckte Ermittlungen der Bundespolizei · ­Polizei in der Flüchtlingsaufnahme

Einzelheft 10,– EUR

Abonnement (3 Hefte):

25,– EUR für Personen,

36.– EUR für Institutionen .

Alle Preise inkl. Porto im Inland, Ausland 3,70,– EUR

