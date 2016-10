Aus Tradition ohne Errichtungsanordnung: Ein Erfahrungsbericht mit der Informationsfreiheit beim BKA

Spätestens seit der Kaiserzeit führen deutsche Polizeien Kriminalakten. Diese wurden und werden aus gutem Grund in der Regel als Geheimsache behandelt, denn sie enthalten – vermutlich – Papiere, die an Spekulation und Unterstellung alles bieten, was das obrigkeitsstaatliche Herz begehren mag. Nun migrieren die Polizeien, vorne dabei natürlich das BKA, diese Bestände in ihre EDV, und zwar ohne nennenswerte Beteiligung von Gesetzgeber oder Öffentlichkeit. Grund genug für den Autor, einmal beim BKA nachzufragen, wie denn da die Details aussehen.

„Polizeiakten” oder spezieller „Kriminalakten” klingt schön offiziell und geregelt. In Wirklichkeit definieren weder Strafprozessordnung – die der Polizei erlaubt, Daten zur Aufklärung begangener oder künftiger Straftaten zu speichern – noch die Polizeigesetze der Länder – die entsprechende Privilegien zur „Gefahrenabwehr” einräumen –, was wirklich in solchen Akten stehen kann. Da die Polizei ihre Schätze argwöhnisch hütet, können normale Sterbliche nur spekulieren, was praktisch darin zu finden ist.

Die argumentative Basis der polizeilichen Verweigerung eines Mindestmaßes an Transparenz in diesem Bereich, ist, dass eine Einsicht in die Kriminalakte Einsichten in die Arbeitsweise der Polizei erlauben könne. Dies gelte es zu verhindern, weil diesbezügliche Erkenntnisse StraftäterInnen und GefährderInnen Ausweichmöglichkeiten aufzeigen könnten, woran ja nun niemand Interesse haben könne.

Dann und wann heftet aber einE StaatsanwältIn unvorsichtigerweise ein Stück Ermittlungsakte in das Material, das ans Gericht geht – und manchmal gerät dieses dann über Prozessakten an AnwältInnen. Wer einmal lesen konnte, wie in solchen Akten von harmlosen Treffen in Geschäften und Sichtungen polizeilicher Objekte der Begierde bei Demonstrationen oder Mahnwachen berichtet wird, mag im Gegensatz zur polizeilichen Argumentation zu dem Schluss kommen, eine Einsicht in die wohl aus solchen Schriftstücken entstehende Kriminalakte komme nicht in Frage, weil die Kenntnisnahme der Inhalte den Glauben an eine verfassungsgemäße Polizeiarbeit schwer erschüttern würde.

Insofern ist die Frage, was denn nun konkret in den eKAen steht und wann es wieder verschwindet, höchst virulent.

Um so mehr überrascht, dass nach meiner Kenntnis der drastische Schritt der Digitalisierung von Kriminalakten nirgends ernstlich gesetzlich begleitet war. Bestenfalls gab es mal eine Verordnung oder Richtlinie, die ein Ministerium am Parlament vorbei seinen nachgeordneten Behörden zudachte. Daher ist mit die beste Quelle zum Thema elektronische Kriminalakten (eKA) in der BRD immer noch ein Gerichtsbeschluss des Landesarbeitsgerichts (LAG) Schleswig-Holstein von 2012, das aus der dortigen Richtlinie zur eKA zitiert. Demnach sei deren Zweck,

Es steht zu erwarten, dass die neuen Datenbestände ungezählte Details über die Zielpersonen, aber auch über Geschädigte, ZeugInnen oder zufällige Bekanntschaften enthalten, und das in einer Tiefe, die es bisher in der Polizei-EDV allenfalls in Fallbearbeitungen gab (auf die dann aber nur recht kleine Gruppen Zugriff hatten). Wenn solche Daten erst im Rechner sind und dort jedenfalls technisch beliebig vervielfältigt, übertragen, durchsucht und verknüpft werden können, wird die Überwachungsschraube um mindestens eine volle Umdrehung angezogen. Ohne eine rigide rechtliche Beschränkung der technischen Möglichkeiten kämen gleich ein paar Umdrehungen zusammen.

Die Hauptnutzung der Kriminalakte, soweit von außen ersichtlich, bestand jedoch in Abfragen der Nachweisdateien („KAN”, „POLAS” und Freunde), in denen unter Verweis auf die Papierakte in einem knappen, strukturierten Format Tatvorwürfe, Verfahrensausgänge u.ä. umrissen wurden.

All das war unschön, aber nicht allzu toxisch, solange die Kriminalakten normalerweise in irgendwelchen Archiven verstaubten oder schlimmstenfalls im Schrank der Fachabteilung liebevoll gepflegt wurden. Die Gruppe der Personen, die solche Konvolute in die Hand nahmen, war überschaubar; kleiner noch die der Menschen, die sie aufmerksam genug lasen, um Verbindungen von irgendwo beiläufig erwähnten Namen mit anderen „Tatsachen” zu ziehen. Natürlich wurde schon mal aus einer Aktennotiz zu den BesucherInnen einer unbequemen Veranstaltung später der Kreis der Verdächtigten nach einer Tierbefreiung. Das aber brauchte schon ernsthaftes Interesse, im Idealfall auf der Basis der von zahlreichen Gesetzen vor obrigkeitliche Bürgerrechtseingriffe gesetzten „bestimmten Tatsachen”.

Primär auf diese bezog sich dementsprechend meine IFG-Anfrage, die seit letzten Jahr über fragdenstaat.de lief: Zur Beurteilung, wie weit „technische und organisatorische Maßnahmen” (so die schöne Phrase aus §9 BDSG) die Einhaltung der Regelungen aus Errichtungsanordnungen unterstützen, wären natürlich Datenbankschemata – also Informationen, wie die Datenbanktabellen wirklich aussehen, welche Felder schnell suchbar („indexiert”) sind und welche Querverbindungen in andere Tabellen („Fremdschlüssel”) vorgesehen sind – zusätzlich interessant, weshalb die Anfrage, ohne große Hoffnung, noch auf technische Dokumentation abhob.

So lag es nahe, gerade beim BKA eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zu stellen, um die Praktiken rund um die eKA ein wenig aufzuklären. Nun erlaubt das IFG lediglich, die Herausgabe von Dokumenten, nicht von Information per se, zu fordern. Glücklicherweise muss es eigentlich für jedes EDV-System, das das BKA betreibt, eine Beschreibung seiner Inhalte, Zwecke und Modalitäten geben, die Errichtungsanordnung nach §34 BKA-Gesetz.

In Sachen polizeilicher EDV geht in Deutschland nicht viel ohne das BKA. So auch bei der eKA: Zwar führen auch Bundespolizei und Landespolizeien eKAen, beim BKA aber sind laut 25. Tätigkeitsbericht der Bundesdatenschutzbeauftragten (BfDI, 2015; S. 89) schon über eine Million der dort vorhandenen 3.6 Millionen Kriminalakten elektronisch geführt.

Das Amt antwortet

Im August 2015 antwortet das BKA und übersendet die – schon zuvor befreiten – Errichtungsanordnungen der Dateien Kriminalaktennachweis (KAN) und BKA-Aktennachweis (BKA-AN). Es wertet dies als teilweise Auskunft und murmelt im Hinblick auf weitergehende Auskünfte von „nachteiligen[n] Auswirkungen für die innere Sicherheit” und „Gefahren für die „öffentliche Sicherheit”, die auch die „Unversehrtheit des Staates” umfasse. Um dieses schwere Geschütz plausibel zu machen, führt die Antwort aus, die Kenntnis des Datenbankschemas könnte „für die Vorbereitung eines Angriffs auf die IT des BKA nützlich sein”, was dann die Funktionsfähigkeit des BKA beeinträchtigen würde. Und überhaupt sei alle technische Dokumentation des BKA Verschlusssache. Nur für den Dienstgebrauch.

Dass das BKA die „Unversehrtheit des Staates” – böse Zungen könnten auch „Staatssicherheit” sagen – unbedingt über Bürgerrechte stellt, illustriert schön, welcher Geist im Amt herrscht. Diese Priorisierung hängt für das BKA zudem mitnichten davon ab, was der Staat, in diesem Fall also das Amt, eigentlich so tut.

Hier zeigt sich weit mehr als eine behördliche Schrulle, wie ein kurzer Blick auf die bürgerrechtlichen Auswirkungen dieses Geistes zeigt: Großer Lauschangriff, Schleierfahndung und anlasslose Kontrolle, DNA-Profiling, DNA-Reihenuntersuchung, Rasterfahndung, IMSI-Catcher, biometrische Ausweise, gemeinsame Dateien von Geheimdiensten und Polizei, „weiche” Daten in der EDV, Kameraüberwachung samt Aufzeichnung, Einsatz von Mikrofonen, Peilsendern und GPS-Wanzen, Vorratsdatenspeicherung, Befugnis zum Einbruch in Computer, fast voraussetzungslose Bestandsdatenabfrage, europaweite Ausschreibungen zur Beobachtung, praktisch keine Benachrichtigungspflichten an die Opfer solcher Umtriebe usw. ad nausam: All diese Rechte der Polizeien und häufig auch des BKA selbst wurden in den letzten 20 Jahren eingeführt oder zumindest normiert, und immer war das Amt ganz vorne dabei im Lobby-Prozess, sei es, indem der Amtschef den den Bürgerrechtsabbau einleitenden Bocksgesang per Interview anführte, sei es, indem „Sachverständige” des BKA bei den Bundestagsanhörungen aufliefen und konsequent für Bürgerrechtsabbau im Interesse von „Sicherheit” argumentierten.

Wann immer neue Befugnisse aus diesem Pool vor dem Bundesverfassungsgericht überprüft wurden, wurden sie jedenfalls in Teilen als verfassungswidrig erkannt. Dass das Amt dennoch immer weiter machte, kann nur durch eine eklatante Geringschätzung individueller Grundrechte erklärt werden. In der Welt des BKA sind BürgerInnen, erfrecht noch von den ersten 22 Artikeln des Grundgesetzes, schlicht Staatsgefährdung. Folgerichtig ist Gebot der Staatsraison, diese Grundrechte auszuhöhlen. Wirklich neu ist das nicht. Dieter Schenks Recherche, nach der 1958 nur zwei von 47 leitenden Beamten des BKA keine Geschichte im NS-Reichssicherheitshauptamt (also SS, Gestapo oder Kriminalpolizei) hatten, ist bei der Klärung der Provenienz der Kultur der Grundrechtsfeindlichkeit sicher hilfreich.

Im Hinblick auf den Ungeist des Amtes kann die Auskunft also durchaus als aufschlussreich durchgehen. Darüber hinaus jedoch ist zumindest für Außenstehende nicht ersichtlich, inwiefern überhaupt nur ein Teil der Auskunft gewährt wäre. In der Anfrage ging es ja um Akten, die Errichtungsanordnungen in den Antworten hingegen beschreiben schon dem Namen nach Nachweissysteme für diese Akten – die Errichtungsanordnung ist da explizit: „Der Kriminalaktennachweis (KAN) dient dem Nachweis von Kriminalakten, die beim Bund und bei den Ländern angelegt sind.” Von etwas wie der Speicherung der vollständigen Akte ist da weit und breit nichts zu sehen.

Natürlich sind da die Freitextfelder zu den verschiedenen Datengruppen. Aus gutem Grund haben DatenschützerInnen diese (nicht nur) in Polizeidatenbanken immer sehr skeptisch beurteilt, nicht zuletzt aus Sorge, die Polizei könnte anfangen, darin Kriminalakten oder deren Bestandteile abzulegen. Wer sich die Mühe macht, die Errichtungsanordnung von 2006 herauszusuchen (es gibt sie auf der KAN-Seite von datenschmutz.de), findet in der Tat einen kleinen Hinweis. Hieß es nämlich 2006 zu den Freitextfeldern noch „nur zur Erläuterung/Ergänzung der vorgenannten Datenfelder”, stehen in der 2013er-Fassung Phrasen wie „die Personendaten betreffende Besonderheiten in freier Form”.

Sicherlich stellt die neue Version einen Bürgerrechtsabbau dar. Aber glaubt das BKA wirklich, damit einen Freibrief für die Speicherung von Vernehmungsprotokollen und Einsatzberichten zu haben?