COMING SOON: 112 (März 2017) Alles Anti-Terror oder was?

Gefährder: Fast verdächtig – eine Einleitung

Heiner Busch

Aufrüstung im Anti-Terror-Kampf

Dirk Burczyk

Elektronische „Fußfessel“ gegen Salafisten?

Helmut Pollähne

§ 129b-Verfahren gegen PKK und TKP/ML

Interview mit Lukas Theune und Franziska Nedelmann

Ausnahmezustand und Anti-Terror-Recht in Frankreich

Fabien Jobard

Europäische Datenbanken und Terrorismusbekämpfung

Matthias Monroy und Heiner Busch

Internetpolizei: Wie Europol gegen unliebsame Internetinhalte vorgeht

Kilian Vieth

Wer macht den Europäischen Anti-Terrorismus?

Heiner Busch und Matthias Monroy

BodyCams in den USA und der BRD

Volker Eick

Polizeischüsse in Europa – Versuch eines Vergleichs

Otto Diederichs

Rocker: Kuttenverbot in Kraft getreten

Dirk Burczyk

Inland aktuell

Meldungen aus Europa

Literatur

Summaries

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe