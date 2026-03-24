Mehr Verhaltenserkennung mit KI in deutschen Städten

Seit April 2025 läuft in Bremer Straßenbahnen das System „AI Watch“ im Probebetrieb.[1] Es wertet Videobilder mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) aus. Bis Ende 2026 will die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ein Drittel ihrer Tram-Flotte damit ausstatten. Bremen ist damit bundesweiter Vorreiter für KI-gestützte Verhaltenserkennung im Nahverkehr.

Auch die Hamburger Hochbahn hat ein Pilotprojekt zur „automatischen Mustererkennung mittels KI“ für U-Bahn-Haltestellen angekündigt.[2] Es soll gefährliche Handlungen wie Schläge, Tritte, Rempler oder Würgegriffe erkennen. Vergleichbare Maßnahmen im öffentlichen Raum existieren bislang in Hamburg, wo der Hansaplatz entsprechend beobachtet wird, sowie in Mannheim.[3] Berlin will ab April seine sieben „kriminalitätsbelasteten“ Orte mithilfe von KI-gestützter Objekt- und Anomalieerkennung überwachen[4] sowie das Rathaus, das Abgeordnetenhaus und zu einem späteren Zeitpunkt „gefährdete Botschaften“.[5] In Frankfurt am Main sind 50 Kameras im Bahnhofsviertel mit KI ausgerüstet, diese nutzen zusätzlich Gesichtserkennung. Diese Funktion wäre auch in Hamburg technisch möglich, jedoch ist sie laut dem Senat „derzeit deaktiviert“.

Die BSAG hat „AI Watch“ gemeinsam mit dem Bremer Unternehmen Just Add AI entwickelt, das sich auf Technologien für Industrie, Verkehr und Gesundheitswesen spezialisiert. Im Normalbetrieb läuft es in der Tram auf einem fahrzeuginternen Computer und wird dort maximal 72 Stunden gespeichert. Vermutet die Software eine Gefahrensituation, werden Bilder mit verpixelten Gesichtern in die BSAG-Leitstelle übertragen.

Trainiert wurde das System mit nachgestellten Szenen und vier Stunden Videomaterial. Angaben zu Fehlalarmen während der Testphase macht die BSAG nicht. Die Kosten für Entwicklung und Einbau belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt zu 80 Prozent aus dem Programm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“.

[1] „AI Watch“ erkennt Bedrohung im Fahrzeug, BSAG v. 27.2.2026, www.bsag.de/unternehmen/aktuelles/meldung/ai-watch-erkennt-bedrohung-im-fahrzeug.

[3] KI-Überwachung entert öffentlichen Raum, nd v. 9.9.2025.

[4] Kameras an Alex und Görli: Wann die KI-Videoüberwachung in Berlin startet, Morgenpost v. 2.3.2026.

[5] Videoüberwachung mit KI am Rathaus und Abgeordnetenhaus, rbb24 v. 9.3.2026.