EU-Zollagentur festgelegt

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich am 25. März 2026 auf Lille als Sitz der neuen EU Customs Authority (EUCA) geeinigt.[1] Sie soll als Agentur schrittweise die EU-Zollunion modernisieren und 2034 voll einsatzfähig sein. Der zugrunde liegenden Verordnung zufolge[2] führt die EUCA ab 2028 einen „EU Customs Data Hub“ als digitale Plattform für alle Zolldaten aus den beteiligten Staaten und ersetzt damit nationale Systeme. Die EU-Behörde koordiniert für diese Zolldatenplattform einheitliches Risikomanagement zur Bekämpfung von Schmuggel und Betrug. Dazu soll sie „ein unionsweites automatisiertes System für die Analyse von Zolldeklarationen und zugehörigen Geschäftsdaten“ entwickeln und pflegen.

Dieses System soll „hochrisikoreiche Sendungen und Personen für verstärkte Kontrollen durch die Zollbehörden der Mitgliedstaaten“ identifizieren. Die EUCA legt dazu „Prioritätslisten für Kontrollen“ fest, die nationale Behörden umsetzen müssen. Mit Europol soll die Zollagentur grenzüberschreitende Kriminalität wie Drogenhandel, Menschenhandel, Cybercrime und Terrorismus bekämpfen. Die EUCA liefert dazu personenbezogene Informationen aus dem „Customs Data Hub“, die Europol für polizeiliche Ermittlungen nutzen darf. Andere Agenturen wie Frontex sollen nur nicht-personenbezogene Daten erhalten.

Zu den Aufgaben gehört auch das Krisenmanagement, etwa bei Pandemien oder Cyberangriffen auf Zolldaten. Die Agentur kann dann Personal und Ausrüstung in betroffene Mitgliedstaaten entsenden, um Kontrollen zu unterstützen und den Warenfluss zu sichern.

Acht Städte hatten neben Lille für den Sitz der Zollagentur kandidiert: Liège (BE), Málaga (ES), Zagreb (HR), Rom (IT), Den Haag (NL), Warschau (PL), Porto (PT), Bukarest (RO). Zum Abstimmungsprozedere hatten Rat und Parlament unabhängig Shortlists mit je zwei Favoriten erstellt. Bei Überschneidung sollte die gemeinsame Stadt automatisch gewinnen, ansonsten wäre eine Kaskade von Stichwahlen gefolgt.

[1] Rat der EU v. 25.3.2026, www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/03/ 25/lille-to-host-the-new-eu-customs-authority.

[2] COM(2023) 258 final v. 17.5.2023.