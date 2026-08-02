Unbekannte Europol-Plattformen mit sensiblen Daten

Eine Recherche verschiedener europäischer Medien wirft der EU-Polizeiagentur Europol vor, über Jahre hinweg parallele und kaum kontrollierte IT-Systeme betrieben zu haben, in denen große Mengen sensibler Daten gespeichert und analysiert wurden.[1] Dazu gehören Telefonverbindungs-, Ausweis-, Finanz- und Standortdaten von Personen, gegen die nicht immer ein Tatverdacht bestand. Im Fokus der Recherche steht das Computer Forensic Network (CFN), das Europol 2012 zur Vorverarbeitung digitaler Beweismittel eingerichtet hatte. Nach den Terroranschlägen von Paris 2015 soll Europols Cybercrime-Einheit faktisch die Kontrolle darüber übernommen haben. 2019 sollen dort rund 2.000 Terabyte Daten gelegen haben, ohne dass Zugriffe oder Änderungen ordentlich protokolliert worden seien. Danach habe sich das System zunehmend jeder wirksamen Aufsicht entzogen. Europols damaliger Datenschutzbeauftragter Daniel Drewer soll die Behördenleitung in einem internen Bericht deshalb gewarnt haben. Dies habe die sogenannte „Big-Data-Challenge“ mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) ausgelöst, in deren Folge rechtswidrig gespeicherte Daten gelöscht werden mussten.

Ein zweites System, intern „Pressure Cooker“ genannt und mit einer Plattform namens Internet Facing Operational Environment (IFOE) verknüpft, soll laut internen Warnungen aus den Jahren 2019 und 2022 ebenfalls außerhalb der regulären IT-Kontrollstrukturen betrieben worden sein. Ein 2025 vorgestelltes Nachfolgeprojekt namens IFOE-Quick Response Area sei zudem vom EDSB als anlasslose Datensammlung mit möglichen Grundrechtsverletzungen eingestuft worden. Als Risiko benannte die EU-Aufsichtsbehörde, dass Mitarbeiter*innen personenbezogene Daten ohne Bezug zu laufenden Ermittlungen sammeln könnten.

Europol wies die Vorwürfe eines „geheimen“ oder „Schatten“-Datensystems in einem Posting auf seiner Webseite zurück.[2] CFN und IFOE seien seit Jahren bestehende, klar definierte Umgebungen, die sich im Einklang mit dem sich wandelnden EU-Rechtsrahmen weiterentwickelt hätten. Der Begriff „Pressure Cooker“ sei lediglich ein internes Projektmanagement-Kürzel gewesen.

[1] “They protect the law while breaking it”: Inside Europol’s Shadow IT System, Solomon v. 5.5.2026.

Beitragsbild: Europol, Eisenhowerlaan, The Hague, Pole position, CC BY 4.0.