US-Militärfirma übernimmt EU-Migrationsabwehr

Die US-Firma Metrea setzt mindestens ein Flugzeug für die EU-Migrationsabwehr im westlichen Mittelmeer ein. Das wurde durch die Nachverfolgung auffälliger Flugmuster bekannt, die denen von Küstenwachen oder der EU-Grenzagentur Frontex ähneln.[1] Die zweimotorige Beechcraft King Air 200 startet zumeist von Alicante in Spanien und überwacht die Route von Algerien in Richtung der Balearen. Einsätze erfolgten aber auch zwischen Kreta und Libyen. „Frontex ist darüber informiert und hat dies genehmigt“, so die Grenzagentur.

Metrea ist ein Sicherheits- und Rüstungsdienstleister, der eng mit dem Militär in den USA kooperiert. Dazu gehören Überwachung, elektronische Kriegsführung zum Stören gegnerischer Funksysteme sowie „Spezialflugoperationen“. Bekannt ist Metrea auch durch den Betrieb militärischer Luftbetanker, dem Unternehmen zufolge gibt es ansonsten keine kommerziellen Betreiber dieser „Stratotanker“. Für Frontex fliegt Metrea mit einem Mehrzweckflugzeug mit dem Rufzeichen „Eagle 5“.

Den Auftrag erhielt Metrea nicht direkt von der EU-Agentur. Das Luftfahrzeug werde im Rahmen eines 2023 geschlossenen Rahmenvertrags über „Luftüberwachungsdienste“ im Mittelmeerraum eingesetzt, erklärt die Agentur. Hauptauftragnehmer ist die Firma CAE-Aviation aus Luxemburg, die Subunternehmer verpflichtet. Andere Verträge schloss Frontex unter anderem mit der britischen Firma DEA oder European SAO aus Malta. Außerdem sind für den „Luftüberwachungsdienst“ zwei große israelische Militärdrohnen in Malta und auf Kreta stationiert, geflogen werden diese von der Bremer Rüstungssparte von Airbus.

Frontex hat kein Problem damit, dass ein US-Militärdienstleister für die EU tätig ist: „Die Registrierung des Luftfahrzeugs in den Vereinigten Staaten ändert nichts an der vertraglichen Grundlage“, hieß es auf Anfrage. Der Vertrag mit Metrea ist ein Beispiel für die zunehmende Militarisierung der europäischen Migrationsabwehr. Obwohl dies nicht zum Mandat von Frontex gehört, veranstaltete die EU-Agentur im vergangenen Jahr eine „Challenge“ zur Drohnenabwehr. Auch Metrea nahm daran teil und erreichte das Finale, gewonnen haben den „Wettbewerb“ jedoch andere Teilnehmer.

[1] „US-Militärfirma übernimmt Migrationsabwehr im Mittelmeer“, nd v. 6.7.2026.