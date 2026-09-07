141 (August 2026) Neue Instrumente der Überwachung

Redaktionsmitteilung

(Neue) Instrumente der Überwachung: Einleitung

Louisa Zech und Eric Töpfer

Dystopische neue Sicherheitsgesetze

Tom Jennissen

Polizeiliche Überwachungsexperimente

Fabian de Hair, Philipp Knopp und Stephanie Schmidt

Staatlicher Zugriff auf privatwirtschaftliche Daten

Dirk Buczyk

Zum Rechtsschutz gegen heimliche Überwachung

Eric Töpfer

Überwachung in politischen Strafverfahren

Interview mit Antonia von der Behrens und Lukas Theune

Technologien zur Migrationsabwehr in den USA

Matthias Monroy

Wie Polizeigewerkschaften mit KI-Bildern Politik machen

Philipp Knopp und Alexander Bosch

Polizeischüsse und Taser-Einsatz im Jahr 2025

Otto Diederichs und Matthias Monroy

Tech-Faschismus in den USA

Interview mit Jeff Ordower

Inland aktuell

Meldungen aus Europa

Literatur

Autor*innen dieser Ausgabe