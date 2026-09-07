141 (August 2026) Neue Instrumente der Überwachung

Redaktionsmitteilung
(Neue) Instrumente der Überwachung: Einleitung
Louisa Zech und Eric Töpfer
Dystopische neue Sicherheitsgesetze
Tom Jennissen
Polizeiliche Überwachungsexperimente
Fabian de Hair, Philipp Knopp und Stephanie Schmidt
Staatlicher Zugriff auf privatwirtschaftliche Daten
Dirk Buczyk
Zum Rechtsschutz gegen heimliche Überwachung
Eric Töpfer
Überwachung in politischen Strafverfahren
Interview mit Antonia von der Behrens und Lukas Theune
Technologien zur Migrationsabwehr in den USA
Matthias Monroy
Wie Polizeigewerkschaften mit KI-Bildern Politik machen
Philipp Knopp und Alexander Bosch
Polizeischüsse und Taser-Einsatz im Jahr 2025
Otto Diederichs und Matthias Monroy
Tech-Faschismus in den USA
Interview mit Jeff Ordower
Inland aktuell
Meldungen aus Europa
Literatur
Autor*innen dieser Ausgabe