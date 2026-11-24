Die Polizei Berlin hat am Kottbusser Tor in Kreuzberg im November 2026 die erste dauerhafte KI-Videoüberwachung im öffentlichen Raum gestartet.[1] 30 Kameras filmen den Platz, der einer von sieben „kriminalitätsbelasteten Orten“ (kbO) in der Hauptstadt ist. Eine derart automatisierte polizeiliche Verhaltensmustererkennung gibt es bislang nur seit 2018 in Mannheim und seit 2023 in Hamburg.[2] In der Berliner Anlage legt die Software eine Art Strichmännchen über die gefilmten Personen und übersetzt deren Bewegungen mathematisch in einen Vektorraum.[3] Eine semantische KI soll den Kontext der Situation erfassen und etwa unterscheiden, ob auf dem Bildmaterial ein Schlag erfolgt. Dazu erfolgt ein Abgleich mit Trainingsdaten. Bei einer ausreichend hohen Wahrscheinlichkeit für eine Straftat oder auf dem Boden liegende Personen geht in der Leitstelle der Polizei ein Alarm ein. Die Polizei betont, dass mit dem System kein biometrischer Abgleich mit anderen Datenbanken erfolgt. Die Bilddaten bleiben aber bis zu 28 Tage gespeichert. Werden diese als Beweismittel benötigt, dürfen sie auch für die biometrische Gesichtserkennung des Bundeskriminalamts verwendet werden.

Das Land trägt 349.000 Euro Betriebskosten für die Videoüberwachung am Kottbusser Tor; die erforderlichen Investitionen in Höhe von 1,88 Millionen Euro stammen aus dem Sondervermögen des Bundes. Für 2028 ist in Berlin laut einem vorläufigen Koalitionspapier von Linken, Grünen und SPD eine Evaluation des Systems durch die Polizei vorgesehen. Datenschützer*innen sehen darin eine Massenüberwachung und Aktivist*innen fordern mehr Sozialarbeit statt Polizei im Kreuzberger Kiez. Grüne und Linke klagen vor dem Verfassungsgerichtshof gegen das 2025 verschärfte Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG), das die KI-Überwachung erst ermöglicht.[4] Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigte indes an, das System auf weitere kbOs auszuweiten. (Jule Meier)

[1] KI am Kotti: Kamera läuft, nd v. 28.10.2026

[2] Der Kotti als Schaufenster, nd v. 19.11.2026

[3] Polizei Berlin: KI-gestützte Videoschutzsysteme an kriminalitätsbelasteten Orten (kbO) in Berlin, www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/fakten-hintergruende/artikel.1694896.php.

[4] S.a. die Audioaufzeichnung der von CILIP und nd veranstalteten Diskussion: Das Kottbusser Tor als Versuchslabor einer neuen Sicherheitspolitik am 16.10.2026, www.cilip.de/2026/08/18/das-kottbusser-tor-als-versuchslabor-einer-neuen-sicherheitspolitik.