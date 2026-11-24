Die Europäische Union hat ein neues Projekt zur Ausbildung ukrainischer Grenztruppen gestartet.[1] Frontex soll darin die Grenzverwaltung und das Asylsystem des Landes an EU-Standards heranführen. Damit soll Kiew ein späterer Schengen-Beitritt erleichtert werden. Das Projekt wird von der EU-Asylagentur und der Internationalen Organisation für Migration unterstützt. Ukrainischer Partner sind der Staatliche Grenzschutzdienst und der Staatliche Migrationsdienst. Das Projekt trägt den Namen „EU4IBM and Asylum Partnership“ und läuft 36 Monate. Finanziert wird es mit 7,5 Millionen Euro aus der „Ukraine Facility“, dem EU-Instrument für Wiederaufbau und Reformen in der Ukraine, das auch deren Weg zum EU-Beitritt ebnen soll. Der Frontex-Verwaltungsrat bewilligte zudem einen Zuschuss von zwölf Millionen Euro an den ukrainischen Grenzschutz für Generatoren, Winteruniformen, Fahrzeuge und Überwachungsausrüstung.

Ukrainische Grenztruppen erhalten im Zuge von EU4IBM „Zugang“ zu Technik zur Erkennung gefälschter Reisedokumente. 100 Beamt*innen sollen einen Englischkurs absolvieren. Die EU-Asylagentur „berät“ den Migrationsdienst zum neuen europäischen GEAS-System und schult Gerichte, die über Asylklagen entscheiden. Geplant ist auch eine gemeinsame Übung zur Erprobung ukrainischer „Notfallpläne“ an der Grenze.

Frontex hatte bereits 2025 Pläne Kiews für einen möglichen Einsatz in der Ukraine bestätigt. Dazu muss die Kommission in Brüssel allerdings ein Statusabkommen mit der ukrainischen Regierung abschließen, das bislang aussteht. Auf Anfrage teilte die Grenzagentur mit, es werde kein Personal in der Ukraine eingesetzt – und relativiert diese Angabe anschließend: „Die Aktivitäten finden in EU-Mitgliedstaaten, in Moldau, online und, wo die Sicherheitslage es zulässt, in der Ukraine statt.“[2]

[1] Frontex, EUAA and IOM launch European Union-funded partnership with Ukraine on borders and asylum, Frontex-Pressemitteilung v. 8.10.2026.

[2] Frontex will Ukraine an Schengen-Beitritt heranführen, nd v. 14.10.2026.