Die EU- Kommission hat am 27. Oktober 2026 ihren Vorschlag für eine neue Frontex-Verordnung vorgestellt.[1] Die Grenzagentur mit Sitz in Warschau soll demnach zur zentralen Stelle für Grenzüberwachung und Abschiebungen in der Europäischen Union ausgebaut werden. Zuletzt war die Frontex-Verordnung 2019 reformiert worden. Sie regelt Aufgaben, Befugnisse und Ausstattung der Agentur. Frontex war 2004 gegründet worden, um die Mitgliedstaaten bei der Überwachung der Außengrenzen zu unterstützen. Immer mehr übernimmt Frontex aber selbst Verantwortung, etwa durch den Aufbau einer „Ständigen Reserve“ mit 10.000 Beamt*innen. Diese soll nun verdreifacht werden, heißt es im Verordnungsvorschlag. Für deren Ausrüstung soll Frontex als „zentrale Beschaffungsstelle“ fungieren. Zur „Ständigen Reserve“ gehören Grenzpolizist*innen der „Kategorie 1“, die unter direktem Kommando des Hauptquartiers stehen und von Frontex uniformiert und bewaffnet werden. Sie wird den Plänen zufolge auf 6.000 Beamt*innen verdoppelt und erhält eine schnelle Eingreiftruppe.

Mitgliedstaaten sollen zudem verpflichtet werden, Ereignisse mit potenziell erheblichen Auswirkungen auf die EU-Grenzen innerhalb von 24 Stunden im Überwachungssystem Eurosur zu melden, das seit 2014 bei Frontex geführt wird und Grenzbehörden aller Schengen-Staaten vernetzt. Zudem soll das 2021 in Warschau eingerichtete „Rückkehrzentrum“ neue Befugnisse erhalten. Bislang darf Frontex etwa Abschiebungen oder vermeintlich freiwillige „Rückführungen“ nur aus Schengen-Staaten koordinieren und durchführen. Nun soll es Frontex erlaubt werden, diese auch aus „sicheren Drittstaaten“ in Herkunftsländer durchzuführen. So war es bereits im 2019 vorgestellten Verordnungsvorschlag vorgesehen, vom Parlament aber herausverhandelt worden.

Das nächste mehrjährige EU-Budget von 2028 bis 2034 soll für Frontex über zwölf Milliarden Euro betragen. Dies wäre in etwa eine Verdopplung gegenüber dem vorigen Mehrjahresprogramm, das bereits drastisch angestiegen war. Der irische Ratsvorsitz will den Anstieg aber auf 8,9 Milliarden deckeln.[2]

[1] Kommissionsdokument COM(2026) 1030 final v. 27.10.2026.

Beitragsbild: Frontex-Beamter in Riot Gear (Frontex).