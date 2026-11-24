Am 16. Juli 2026 haben die EU-Grenzschutzagentur Frontex und die Polizeiagentur Europol ein neues Arbeitsabkommen unterzeichnet.[1] Es ersetzt ein Abkommen von 2015 und soll die Zusammenarbeit der beiden Agenturen an ihre neuen Mandate und das geltende EU-Datenschutzrecht anpassen. Auf Grundlage des alten Abkommens hatte Frontex im Projekt „Processing of Personal Data for Risk Analysis“ (PeDRA) jahrelang Daten aus Befragungen neu angekommener Geflüchteter pauschal an Europol weitergegeben. Laut Investigativrecherchen betraf das zwischen 2016 und 2023 mehr als 13.000 Personen, darunter auch Unterstützer*innen von Geflüchteten.[2] Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) hatte Frontex deshalb Anfang 2025 wegen eines „schweren Verstoßes“ gegen die Frontex-Verordnung gerügt.[3]

Das neue Abkommen regelt nun, dass Frontex operative personenbezogene Daten an Europol nur noch auf Anfrage übermittelt und dabei immer prüfen muss, ob dies „unbedingt erforderlich und verhältnismäßig“ ist. Jeder zweckändernden Weiterverarbeitung der Daten durch Europol muss Frontex zustimmen. Zu den Details sagt das Abkommen allerdings nichts. Format und Inhalte der Anfragen, die Kategorien betroffener Personen sowie Übermittlungswege handeln die beide Agenturen separat aus. Wer „Verdächtige“, „Zeug*innen“ oder „Opfer“ sind, bestimmt jede Agentur nach eigenem Recht. Zudem bleiben die Folgen des alten Abkommens ausdrücklich in Kraft – eine Pflicht, rechtswidrig übermittelte Altdaten zu löschen, fehlt.

Das Abkommen legt außerdem eine engere Zusammenarbeit durch die Übermittlung von Lagebildern fest, die im Rahmen des Grenzüberwachungssystems EUROSUR erstellt wurden, sieht die Kooperation bei Forschung und Ausbildung vor und regelt die Entsendung von Verbindungsbeamt*innen.

[1] Working Arrangement between the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) and the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) v. 16.7.2026, https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/uploads/europol-frontex-wa_public-1.pdf.

[2] Frontex unlawfully shared thousands of people’s personal data with Europol, wearesolomon.com v. 7.7.2025.

[3] EDPS reprimands Frontex for non-compliance with Regulation (EU) 2019/1896, Pressemitteilung des EDPS v. 8.1.2025.