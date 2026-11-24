Von Anna Biselli

Am 27. Oktober 2026 stellte die EU-Kommission zwei Gesetzesentwürfe vor, die die Grenzagentur Frontex „zur zentralen EU-Akteurin im Bereich der Rückführung“ machen soll, so EU-Innenkommissar Magnus Brunner.[1] Dafür sieht das Paket auch im Digitalen eine Ausweitung der Zuständigkeiten von Frontex vor. Demnach würde Frontex künftig zu einem „Trusted Flagger“ nach dem Digital Services Act. Die Agentur wäre dann als vertrauenswürdiger Hinweisgeber eingestuft, um mutmaßlich strafbare Inhalte an Online-Plattformen zu melden. Die müssen solche Meldungen prioritär bearbeiten. Passend dazu soll Frontex öffentlich verfügbare Online-Inhalte überwachen, die etwa das „unbefugte Überschreiten der Außengrenzen der Union erleichtern“ – beispielsweise Social-Media-Inhalte, in denen sich Menschen auf der Flucht koordinieren. Die Handlungsfähigkeit der EU werde so „durch eine verbesserte Lageerfassung und Risikoanalyse“ steigen. Der Entwurf verweist dazu ausdrücklich auf die spanische Exklave Ceuta, wo im Juli 2026 Zehntausende Personen innerhalb kurzer Zeit aus Marokko angekommen waren.

Weiter ist bei Abschiebungen mehr Datenaustausch zwischen Mitgliedstaaten, EU und Drittstaaten geplant. Jedes EU-Land soll ein digitales „Fallmanagement-System für Rückführungen“ (RECAMAS) auf Basis eines Referenzmodells von Frontex aufbauen. Ein „Kommunikationsportal“ soll die nationalen Systeme und Frontex über eine „integrierte Plattform für Rückführungsmanagement“ (IRMA) verbinden.

Die Entwürfe bauen auf der EU-Rückführungsverordnung vom Oktober 2026 auf, gegen die mehr als 200 Organisationen wegen „unmenschlicher Abschieberegeln“ protestiert hatten.[2] Gegen die aktuellen Vorschläge wandten sich 28 zivilgesellschaftliche Gruppen, insbes. gegen Online-Monitoring- und Trusted-Flagger-Pläne. Das gefährde „die Grundrechte von Bürgern und Nichtbürgern gleichermaßen“, es handele sich um eine Befugnisüberschreitung, „die nicht im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards“ stehe.[3]

[1] Commission proposes to reinforce Frontex: stronger border protection, a greater role on returns and more effective crisis response, Pressemitteilung der EU-Kommission v. 27.10.2026.

[2] More than 200 Organisations: Inhumane Deportation Rules Should be Rejected, Amnesty International v. 15.9.2025.

[3] Civil Society Letter Urges Commission to Withdraw Proposal Giving Frontex Powers under the DSA, CDT Europe v. 16.11.2026.

Beitragsbild: Frontex.