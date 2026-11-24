Am 28. Oktober 2026 trat das Gesetz zur Modernisierung des Bundespolizeigesetzes in Kraft.[1] Damit darf die Bundespolizei nun erstmals – auch mit Staatstrojanern – heimlich Telekommunikation überwachen (§ 40 BPolG n.F.), IMSI-Catcher einsetzen (§ 41), Verkehrs- und Nutzungsdaten abfragen (§ 25) und mit Drohnen Grenzen und Veranstaltungen überwachen (§ 38). Dazu kommen neue Befugnisse für die Anordnung von Meldeauflagen (§ 29) und Aufenthaltsverboten (§ 60) sowie anlasslose Kontrollen zur Durchsetzung von Waffenverboten auf Bahnanlagen (§ 23 Abs. 3). Außerdem eine Befugnis zur Drohnenabwehr (§ 39), für die Kosten von rund 114 Mio. Euro pro Jahr kalkuliert werden. Dass dabei auch Waffen eingesetzt werden dürfen, wurde erst im parlamentarischen Verfahren eingefügt. Die Regierungskoalition ergänzte in letzter Minute auch Befugnisse zur Aufrüstung von Videoüberwachungsanlagen mit Software zur Muster- und Echtzeit-Gesichtserkennung (§§ 31a und 31b).

Die Reform war überfällig: Bereits 2022 hatte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil eine Anpassung an europäisches Datenschutzrecht ausstand. Zudem waren die seit 2016 bekannten verfassungsrechtlichen Maßstäbe fürs Polizeirecht weitgehend unberücksichtigt geblieben. Neu im Gesetz sind daher auch die Systematisierung datenschutzrechtlicher Pflichten (§§ 78ff.), Befugnisse für den Bundesdatenschutzbeauftragten, Abhilfemaßnahmen gegen Datenschutzverstöße anzuordnen und regelmäßig heimliche Überwachungsmaßnahmen zu kontrollieren (§ 77) sowie die Verpflichtung der Exekutive, alle zwei Jahre über diese Maßnahmen zu berichten (§ 106 Abs. 1).

Dass es sich bei solch grundrechtsfreundlichen Regelungen eher um lästige Pflichten handelte, wird daran deutlich, dass Ideen zur Einhegung von Racial Profiling, die noch unter der Ampel-Koalition kursierten, keinen Niederschlag fanden. Stattdessen wurde nun auch der Datenabgleich mit dem Gemeinsamen Identitätsspeicher und seinen Kerndaten aus europäischen IT-Systemen wie dem Schengener Informationssystem autorisiert (§ 58 Abs. 2). Passend dazu erhielt die Bundespolizei durch eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes außerdem die Befugnis, ausreisepflichtige Personen in Abschiebehaft zu nehmen, wenn sie diese in ihrem Zuständigkeitsbereich antrifft (§ 71 Abs. 3a AufenthG).

[1] BGBl. 2026 I Nr. 318.