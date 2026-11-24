Am 26. August 2026 trat Sven Hüber als stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zurück. Er wolle die Gewerkschaft vor den Auswirkungen rechtlicher Auseinandersetzungen schützen. Was war passiert? Vor der Sachsen-Anhalt-Wahl hatte Hüber vor den Folgen eines AfD-geführten Innenministeriums gewarnt. Kurz darauf berichteten rechtspopulistische und konservative Medien über seine Vergangenheit. Der ehemalige Politoffizier der DDR-Grenztruppen ging gegen Anschuldigungen vor: Apollo News, Bild und Nius berichteten, er habe einen Mauerflüchtling misshandelt, einen Grenzsoldaten degradiert und an der DDR-Formel festgehalten, Flüchtende „aufzuspüren, festzunehmen oder zu vernichten“. Das Landgericht Berlin II untersagte die Aussagen im Eilverfahren, weil sie auf „unwahren Tatsachenbehauptungen“ beruhten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.[1]

In der GdP-Mitgliederzeitschrift hatte Hüber daran erinnert, dass die AfD auch in Sachsen-Anhalt als „gesichert rechtsextrem“ gilt. Er betonte die Remonstra­tionspflicht: Beamt*innen müssen Bedenken gegen rechtswidrige dienstliche Anordnungen auf dem Dienstweg vorbringen. Auch erörterte er den Einsatz von Landes- und Bundespolizei nach Artikel 91 des Grundgesetzes, falls eine Landesregierung Bundesrecht missachte und die Verfassungsordnung untergrabe.[2] Rechte Kritiker deuteten dies als Aufruf zur Befehlsverweigerung bis hin zum „Putsch“ gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Auch die GdP NRW widersprach Hübers Aussage, Polizist*innen könnten kraft ihres Diensteides keine verfassungsfeindliche Partei wählen: „Der Diensteid nimmt unseren Kolleginnen und Kollegen nicht das Wahlrecht.“[3]

[1] Belastungszeuge und mehrere Medien unterliegen vor Gericht gegen Polizeigewerkschafter, www.spiegel.de v. 24.9.2026.

[2] Hüber, S.: Richtig Nein sagen, in: Deutsche Polizei 2026, H. 8, S. 2-7.

[3] Positionierung unseres Landesbezirkes zum Artikel „Richtig Nein sagen“ in der aktuellen Deutschen Polizei v. 13.8.2026, www.gdp.de/nrw/de/stories/2026/08/1308_statement.