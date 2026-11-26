Am 2. Oktober 2026 legte das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) seinen Bericht über die Abhörmaßnahmen der Geheimdienste des Bundes (Bundesamt für Verfassungsschutz/BfV, Bundesnachrichtendienst/BND und Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst/BAMAD) nach dem Artikel 10-Gesetz (G10) für das Jahr 2024 vor.[1] Über die Anordnung und Verlängerung von Überwachungsmaßnahmen entscheidet bislang G10-Kommission des Bundestages. (Mit der Geheimdienstreform wird die G10-Kommission aufgelöst, und die Entscheidung geht auf den Unabhängigen Kontrollrat über.) Diese unterrichtet wiederum das PKGr, dem die allgemeine Kontrolle über das G10-Gesetz obliegt. Individuelle Überwachungsmaßnahmen (§ 3 G10-Gesetz) wurden im Jahr 2024 in 147 (1. Halbjahr) bzw. 146 Fällen (2. Halbjahr) durchgeführt. Damit sind die Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 22 bzw. 13 Fälle gestiegen. Die Überwachungen richteten sich gegen 7.408 (Vorjahr: 6.119) bzw. 4.173 (Vorjahr: 4.289) „Hauptbetroffene“, 661 bzw. 621 Personen waren „Mitbetroffene“. Damit ist die Zahl der Hauptbetroffenen leicht gestiegen; sie liegt weit über dem Niveau vor 2020, als nur wenige hundert Personen betroffen waren.

Bei 56 von 1.258 Personen, die – als Haupt- oder Nebenbetroffene – aus der Überwachung ausgeschieden waren, wurde endgültig entschieden, die Maßnahme nicht mitzuteilen; bei 864 wurde die Entscheidung verschoben, 132 konnten nicht ermittelt werden oder waren verstorben, und 205 Betroffene wurden darüber informiert, dass sie überwacht worden waren. Zugrunde lagen 209 Überwachungsverfahren. Wie diese auf die Geheimdienste verteilt waren, wurde, anders als in der Vergangenheit, nicht mitgeteilt.

Im Rahmen der „strategischen Überwachung“ des Datenverkehrs wurden vom BND mittels Suchbegriffen 157 (Vorjahr: 290) Telekommunikationsverkehre erfasst. Davon waren 23 nachrichtendienstlich relevant. Dafür wurden 20 % des Internetverkehrs in Deutschland (inkl. IP-gestützter Telekommunikation) mit mindestens 537 Suchbegriffen (Rufnummern, IP-Adressen, inhaltliche Suchbegriffe etc.) durchsucht. In einem Fall erfolgte eine Weiterleitung an eine andere Behörde im In- oder Ausland.

Beitragsbild: Anton Belitskiy (Pexels/ gemeinfrei).