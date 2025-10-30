10% der Lausanner Polizei sind Nazi-Aktivist*innen

Rassistische Nachrichten, sexistische „Witze“, homophobe und antisemitische Äußerungen, Verherrlichung des Ku-Klux-Klans und des Nationalsozialismus – SS-Runen inklusive – gehören zum Selbstbild von Mitgliedern der Polizei in Lausanne, der viertgrößten Stadt der Schweiz. Das geht aus zwei Chat-Gruppen hervor, in denen sich 48 Polizist*innen über Jahre hinweg mehr als 10.000 Memes und Nachrichten zuschickten.[1] Das gesamte kantonale Polizeikorps umfasst 500 Beamt*innen. Von den 48 Kolleg*innen sind bis auf acht Beamte (Stand: 16. September 2025) alle weiterhin im Dienst, wenn auch in anderen waadtländischen Polizeidienststellen.[2]

Dass innerhalb des Lausanner Polizeikorps seit Jahrzehnten eine, sagen wir, problematische Subkultur herrscht, war vielen ein offenes Geheimnis, nur die Neue Zürcher Zeitung schreibt bis heute tapfer von „Journalisten, die … linke Propaganda über die angeblich strukturell rassistische Polizei befeuern“.[3] Schon ein interner Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2007 zur Einsatzpolizei (Police Secours) hatte darauf hingewiesen:

„Schläge gegen gefesselte Personen ‚als Vergeltung‘, ungerechtfertigte Ein-sätze von Polizeihunden gegen Verdächtige, Drohungen gegen Bürger, die Erlebnisse mit der Polizei öffentlich machen wollten, Gewalteinsatz durch Beamte zum ‚Abbau von Anspannung‘ oder zur ‚Gewinnung von Informationen‘, Beschlagnahmungen von Material ohne Quittung zwecks ‚Aneignung‘.“[4]

Versprochen wurde seinerzeit, man würde diese und andere Missstände rasch beseitigen. Tatsächlich starben allein 2025 innerhalb von drei Monaten drei Menschen infolge von Polizeieinsätzen[5] „Seit 1992 sind in der Waadt mindestens 14 Menschen in den Händen der Polizei gestorben.“[6] Der ohnehin rentenreife Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, Olivier Botteron, tritt zum 1. Juli 2026 vorzeitig zurück,[7] wohl als Kampfansage gegen institutionalisierten Rassismus in seiner Polizei.

