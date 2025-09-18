Tödliche Polizeischüsse: Aufklärung von Unten

Veranstaltung zu Gegenuntersuchungen von staatlicher Gewalt

In den letzten Jahren haben nicht nur die polizeilichen Tötungen von Menschen in Teilen Europas zugenommen, sondern auch die Kämpfe dagegen. Dazu werden auch Unabhängige Kommissionen gegründet, um die Aufklärung der Todesfälle selbst in die Hand zu nehmen . Unter anderem rekonstruieren forensische Analysen, was wirklich passiert ist. Zusammen mit anderen wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Untersuchungen unterlaufen sie die staatlichen Narrative der „Notwehr“ oder „Selbstverteidigung“, rekonstruieren Fakten und liefern damit auch Beweise für Gerichtsverfahren. Diese Erkenntnisse stellen zudem wesentliche Beiträge in der Wahrheitsfindung für Familienangehörige sowie die kritische Öffentlichkeit dar.

Samstag, 11. Oktober, 18:00 Uhr

Aquarium, Skalitzer Straße 6, Berlin

U8 Kottbusser Tor

Zwei Fälle, zu denen Angehörige und Solidaritätsgruppen weiter für Gerechtigkeit kämpfen, sind Sammy Baker aus Wetzlar und Roger (Nzoy) Wilhelm aus Zürich. Sie wurden 2020 in Amsterdam und 2021 in Zürich von der Polizei erschossen. Auf der Veranstaltung wollen wir die Möglichkeiten und Grenzen dieser Aufklärung von Unten diskutieren und ausloten, wie wir uns dazu vernetzen können. Mit:

Justine Seewald-Krieger (Mutter von Sammy)

N.N. (Forensic Architecture – angefragt)

Evelyn Wilhelm (Schwester von Nzoy)

N.N. (Unabhängige Kommission Zürich)

Veranstaltet von Bürgerrechte & Polizei | Cilip, Forschungsprojekt Abolition Worlds

Unterstützt von Rote Hilfe Berlin, Justice Collective, Institut für Bürgerrechte & öffentliche Sicherheit e.V.