140 (April 2026) Vernetzte Polizeiarbeit

Die Polizei in Netzwerken
Norbert Pütter
Bundesweite Netzwerke – ein kurze Übersicht
Norbert Pütter
Polizei und kommerzielle Sicherheitsdienste
Volker Eick
Deutsche Bahn und Polizei
Volker Eick
Lokale Netzwerkarbeit
Norbert Pütter
Netzwerke der „Ausländerpolizeien“
Dirk Burczyk
Public-Private-Policing von Redefreiheit und Privatsphäre
Marius Kühne
Stadionallianzen im Profifußball
Interview mit Jonas Gabler
Neue Fähigkeiten und Kompetenzen für Frontex
Matthias Monroy
Polizeilicher Antiziganismus und „Clankriminalität“
Markus End
„Antifa ist keine kriminelle Organisation“
Interview mit dem Solidaritätskomitee für Maja
Inland aktuell
Meldungen aus Europa
Literatur
Autor*innen dieser Ausgabe