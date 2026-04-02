140 (April 2026) Vernetzte Polizeiarbeit

Redaktionsmitteilung

Die Polizei in Netzwerken

Norbert Pütter

Bundesweite Netzwerke – ein kurze Übersicht

Norbert Pütter

Polizei und kommerzielle Sicherheitsdienste

Volker Eick

Deutsche Bahn und Polizei

Volker Eick

Lokale Netzwerkarbeit

Norbert Pütter

Netzwerke der „Ausländerpolizeien“

Dirk Burczyk

Public-Private-Policing von Redefreiheit und Privatsphäre

Marius Kühne

Stadionallianzen im Profifußball

Interview mit Jonas Gabler

Neue Fähigkeiten und Kompetenzen für Frontex

Matthias Monroy

Polizeilicher Antiziganismus und „Clankriminalität“

Markus End

„Antifa ist keine kriminelle Organisation“

Interview mit dem Solidaritätskomitee für Maja

Inland aktuell

Meldungen aus Europa

Literatur

Autor*innen dieser Ausgabe