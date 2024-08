The Spies Who Ruined Our Lives/ Die Spitzel, die unser Leben ruinierten

Deutschlandpremiere des Films über eine britische Abteilung verdeckter Ermittler

Über 40 Jahre lang spionierten britische verdeckte Ermittler Menschen in Großbritannien und vielen anderen Ländern aus. Die Polizeiabteilung hat dabei mehr als 1.000 Gruppen infiltriert, die meisten davon waren vollkommen legal. Für ihre Spitzelei stahlen die Polizisten die Identitäten verstorbener Kinder. Unter falschen Identitäten begannen sie Beziehungen zu Frauen, hatten sexuelle Beziehungen und sogar Kinder. Sobald sie ihre Ziele erreicht hatten, verschwanden sie spurlos.

1. Oktober, 19 Uhr

Aquarium, Skalitzer Straße 6, Berlin

U-Bhf Kottbusser Tor

Erst nach der Enttarnung des vor allem auf Klimagruppen angesetzten Polizeispitzels Mark Kennedy im Jahr 2010 gelangte die Wahrheit über die Abteilung langsam ans Licht. Seit 2015 werden die Vorgänge in einer richterlichen Untersuchung aufgeklärt. Wichtige Anhörungen erfolgen im Geheimen. Einige Dutzend Klarnamen der Polizeispione sind aber inzwischen bekannt.

„Die Spitzel, die unser Leben ruinierten“ zeigt die erschreckenden Ausmaße des Spycops-Skandals. Deutlich wird, wie sich die Polizeiabteilung immer mehr verselbständigt hat. Einige ihrer Beamten waren auch in Deutschland eingesetzt. Die Vorgesetzten interessierten sich für Rudi Dutschke, antirassistische Gruppen in Westdeutschland oder die Organisierung gegen den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm. Darüber berichten Jason Kirkpatrick und Matthias Monroy im Anschluss an die Deutschlandpremiere.

The Spies Who Ruined Our Lives

Madoc Roberts (Co-Producer: Jason Kirkpatrick)

90 Minuten (Englisch)

https://www.spieswhoruinedourlives.com