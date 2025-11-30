CILIP 139, Inhalt

139 (Dezember 2025) Polizei: Vertrauen oder Legitimität?

Vertrauen? Eine Frage der Legitimität
Volker Eick, Jenny Künkel und Marie-Theres Piening

Rioting als legitimer Protest gegen Rassismus?
Julia Mücke

Legitimation der Polizei im europäischen Vergleich
Jacques de Maillard

Vertrauen in und durch die Staatsgewalt
Martin Herrnkind

Forschung zu Polizei, Vertrauen und Legitimität
Thomas Feltes

Sollten Feminist*innen der Polizei trauen?
Leah Cowan

Polizei in Zeiten der AfD
Interview mit Tobias Singelnstein

Raum und Affekt im Polizeialltag
Ben Hundertmark

Abschiebung von „Kriminellen“?!
Svenja Schurade

Behördenignoranz nach Brandanschlag in Solingen
Initiative Adalet Solingen

Inland aktuell
Literatur
Autor*innen dieser Ausgabe

 

