139 (Dezember 2025) Polizei: Vertrauen oder Legitimität?

Redaktionsmitteilung
Vertrauen? Eine Frage der Legitimität
Volker Eick, Jenny Künkel und Marie-Theres Piening
Rioting als legitimer Protest gegen Rassismus?
Julia Mücke
Legitimation der Polizei im europäischen Vergleich
Jacques de Maillard
Vertrauen in und durch die Staatsgewalt
Martin Herrnkind
Forschung zu Polizei, Vertrauen und Legitimität
Thomas Feltes
Sollten Feminist*innen der Polizei trauen?
Leah Cowan
Polizei in Zeiten der AfD
Interview mit Tobias Singelnstein
Raum und Affekt im Polizeialltag
Ben Hundertmark
Abschiebung von „Kriminellen“?!
Svenja Schurade
Behördenignoranz nach Brandanschlag in Solingen
Initiative Adalet Solingen
Inland aktuell
Literatur
Autor*innen dieser Ausgabe