Redaktionsmitteilung

„Polizei: Vertrauen oder Legitimität?“ lautet der Titel der aktuellen Ausgabe. Was sich dahinter verbirgt, ist der polizeiliche Wunsch, die polizeiliche Forderung, dass die Bevölkerung ihr vertrauen möge. Hierfür symbolisch steht polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit, die, wie in unserem Titelbild, das freundliche, vertrauenserweckende Gesicht der Polizei präsentiert. Was mit dem Fokus auf den affektiven Aspekt „Vertrauen“ aus dem Blick zu geraten droht, ist die Frage nach der Legitimität von Polizei. Doch die Polizei setzt das staatliche Gewaltmonopol durch, sie ist die Exekutive staatlicher Herrschaft, sie darf unmittelbar in die Rechte von Bürger*innen eingreifen. Dass dies als legitim betrachtet wird, ist daran gebunden, dass die Polizei rechtmäßig, kontrollierbar und gerecht handelt.

Der Appell an das „Vertrauen“ als Gefühl und Gutgläubigkeit sollen Legitimität und Kontrolle ersetzen. Dabei stellt Legitimität die notwendige Basis von begründetem Vertrauen in die Polizei dar. Und weil die Polizei auf die Anerkennung ihrer Legitimität durch die Bevölkerung angewiesen ist, muss sie durch zahlreiche Legitimierungsstrategien an dieser arbeiten. Im Schwerpunkt beleuchten wir diese Strategien sowie das Spannungsverhältnis zwischen Vertrauen und Legitimität in zunehmend autoritären Zeiten.

Die Beiträge fragen danach, wie Vertrauen und Legitimität zusammenhängen und welche unterschiedlichen (De-)Legitimitätsnarrative und (De-)Legitimierungsstrategien existieren, auch im historischen Wandel. Untersucht werden ferner Vertrauen und Legitimitätsglauben unterschiedlicher Gruppen – von Feminist*innen bis zur AfD.

***

Schwerpunktthema des nächsten Hefts wird die Einbindung der Polizei in Netzwerken Innerer Sicherheit sein. Wenn Sicherheit in vielen gesellschaftlichen Feldern bedroht scheint, und wenn diesen Bedrohungen präventiv begegnet werden soll, dann muss sich die Polizei in vielfältiger Weise mit unterschiedlichsten Akteur*innen vernetzen.