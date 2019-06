118/119 (Juni 2019) Innere Sicherheit & Soziale Bewegungen

Redaktionsmitteilung

Heiner Busch

Wandlung und Kontinuität: Vier Jahrzehnte Kritik der „Inneren Sicherheit“

Norbert Pütter

Sicherheit, Prävention und Polizei: Der Wandel der Inneren Sicherheit und die Bürgerrechte

Tobias Singelnstein

Bürgerrechte in Bewegung: Demokratie auf der Straße verteidigen

Elke Steven

Überwachen & Ausschließen: Neoliberalismus und

unkontrollierte Strafgewalt

Helga Cremer Schäfer

Die Lage im Lager: Leerstellen zur Arbeit im Sicherheitsgewerbe

Volker Eick

Polizieren der Armen: Polizei an den Rändern der Gesellschaft

Norbert Pütter

Am „Tagelöhnermarkt“: Rassismus und Versicherheitlichung des Sozialen

Lisa Riedner

EU-Grenzregime im Mittelmeer: Gnadenakte und kalkuliertes Sterbenlassen

Britta Rabe

(Un-)Recht an der Grenze: Menschenrechtliche Interventionen gegen Push-Backs

Carsten Gericke und Vera Wriedt

Automatisierte Identitätsüberprüfung: Computer urteilen über Geflüchtete

Anna Biselli

Was können wir wissen? Wissensproduktion und -verwaltung in der Polizei

Stephanie Schmidt

Wissen über rassistische Polizeigewalt: Es ist nicht passiert, solange niemand darüber spricht

Johanna Mohrfeldt und Schoreh Golian (Kampagne für die Opfer rassistische Polizeigewalt)

Racial Profiling in Deutschland: Keine Frage individuellen Fehlverhaltens

Bafta Sarbo

Eine Zensur findet doch statt: Zum Verbot von

linkunten.indymedia.org

Angela Furmaniak und Kristin Pietrzik

Notstand und soziale Bewegungen: der Ausnahmezustand in Frankreich 2015-17

Fabien Jobard

Inszenierung des Ausnahmezustands beim G20-Gipfel in Hamburg: Interview mit Peter Ulrich und *aze

Christian Meyer

Sand im Getriebe: Kämpfe um das und mit dem Versammlungsrecht

Michael Plöse

Kontrolle von Polizeihandeln: Schwierige Wege

Anna Luczak

Europäischer Polizeikongress 2019: Kommodifizierung von Sicherheit

Stephanie Schmidt und Roman Thurn

Inland aktuell

Meldungen aus Europa

Literatur & Aus dem Netz

Summaries

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe