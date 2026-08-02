GDAZ und GAZ Hybrid

Die sicherheitspolitische Vernetzungsstrategie (s.a. CILIP 140) wurde in den letzten Monaten fortgesetzt. Am 17. Dezember 2025 eröffnete Bundesinnenminister Dobrindt gemeinsam mit zwei Landesinnenministern das „Gemeinsame Drohnenabwehrzentrum“ (GDAZ). Angesiedelt bei der Bundespolizeidirektion 11 in Berlin sollen dort Vertreter*innen der Polizeien der Länder, der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und der Bundeswehr eine „gemeinsame Koordinierungsstelle“ bilden. Das GDAZ soll einerseits ermöglichen, „kurzfristig und koordiniert auf Gefährdungen der Sicherheitslage zu reagieren“. Andererseits soll es „einen festen Rahmen für den kontinuierlichen Austausch, gemeinsame Lagebewertung und abgestimmtes Handeln“ bieten. Das Zentrum soll eine „technologieoffene und zu zukunftsorientierte Beschaffungs- und Entwicklungsstrategie“ betreiben und die „Vernetzung mit relevanten … Sicherheitsakteuren“ fördern.[1]

Am 16. Juni 2026 eröffnete Minister Dobrindt das „Gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen“ (GAZ Hybrid). Neben den Polizeien des Bundes, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, den Polizeien und Verfassungsschutzämtern der 16 Bundesländer sind das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, der Generalbundesanwalte und der Militärische Abschirmdienst beteiligt. Durch das neue Zentrum wird die bisher im des „Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum“ (GETZ) betriebene Beschäftigung mit Spionage und Proliferation um die Bereiche Sabotage, Desinformation und „transnationaler Repression“ (= Repressionen durch fremde Staaten gegen Personen in Deutschland) erweitert. Das Zentrum soll Erkenntnisse „analysieren und verdichten“ und „operative nachrichtendienstliche und polizeiliche Schutz- und Abwehrmaßnahmen“ koordinieren.[2]

Beide Zentren tragen dazu bei, die Unterschiede zwischen Polizeien, Geheimdiensten und Bundeswehr zu verwischen. Bezeichnend ist, dass die Parlamente nicht beteiligt, die Verwaltungsvereinbarungen nicht veröffentlicht und die (datenschutzrechtliche und politische) Kontrollierbarkeit der Zentren mit keiner Silbe erwähnt wurden.

[1] Gemeinsam gegen Sabotage und Spionage, Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern v. 17.12.2025.

[2] Gemeinsames Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen, Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern v. 16.6.2026.