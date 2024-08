135 (Juli 2024) Abolitionismus – Impulse aus der Praxis

Redaktionsmitteilung

Warum Abolitionismus?

Hannah Vögele, Lara Möller, Rebecca Merdes

Die Konsequenz ist Widerstand

Migrantifa Berlin

„Community schafft keine Sicherheit“

Interview mit Bethi Ngari von Women in Exile

Praxis der Widersprüche

Criminals for Freedom

Vom Berliner Flughafen zu EU-Grenzen

Eve M., Sophia D.

Alternative Sicherheit in Kurdistan

Cenî – Kurdisches Frauenbüro für Frieden

Antisemitismus als Grenzmechanismus

Ma’ayan Ashash, Danna Marshall

Alternativen lebbar machen

Ein Gespräch zu Abolitionismus in Europa

Nachruf auf Biplab Basu

Lina Schmid, Gonca Sağlam für KOP Berlin

Die AfD an der Macht

Arne Semsrott

Strafrecht statt Sozialarbeit

Norbert Pütter

Inland aktuell

Meldungen aus Europa

Literatur

Mitarbeiter*innen dieser Ausgabe